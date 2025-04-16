Кроты активизировались в Московском регионе из-за аномального тепла

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кроты вышли из спячки и начали проявлять активность в Московском регионе на фоне аномально теплой погоды. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на биолога, агронома Михаила Воробьева.

При этом он призвал дачников не травить животных.

"Есть такая антикротовая специальная сетка. Крот ползет и натыкается на сетку, сквозь ячейки которой он не сможет пройти, после чего он уползает куда-то в сторону за пределы участка", – посоветовал специалист.

По словам агронома, кроты также способны принести пользу, являясь хищниками. Они питаются личинками жуков-щелкунов, которые портят картофель, личинками майских жуков и взрослой особи медведки. Кроме того, кроты создают подземные ходы, по которым уходит талая и дождевая вода, добавил эксперт.

"Точно так же по их подземным ходам проходит воздух, который позволяет корням не задыхаться", – заключил он.

В ближайшее время у кабанов в московских лесах появится потомство. Рождение поросят важно для экосистемы: кабаны помогают разрыхлять почву и распространять семена растений. Однако специалисты предупредили москвичей, чтобы они не приближались к этим животным.