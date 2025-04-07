У кабанов в московских лесах скоро появятся поросята

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В ближайшее время у кабанов в московских лесах появится потомство. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Рождение поросят важно для экосистемы: кабаны помогают разрыхлять почву и распространять семена растений. Однако специалисты предупреждают москвичей, чтобы они не приближались к этим животным.

"Кабаны – дикие животные, и наблюдать за ними лучше на расстоянии. Не стоит пытаться их кормить или подходить близко, чтобы не нарушить их естественное поведение и не подвергнуть себя опасности", – сказал начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования Москвы Сергей Бурмистров.

Первые 8–10 дней после родов самка почти не покидает гнездо, согревая детенышей. Они появляются на свет зрячими, подвижными и с густой полосатой шерстью, которая помогает им маскироваться. Самка тщательно заботится о потомстве: укрывает их подстилкой и защищает от угроз.

Вместе с тем с 1 апреля в Москве начал действовать режим тишины на зеленых территориях для защиты птиц в период гнездования. Он продлится до 31 июля.

Биологи предупреждают, что птенцов, учащихся летать, нельзя трогать или брать на руки. Исключение составляют случаи, когда птенец находится в опасном месте.

На природных территориях ТиНАО уже проснулись барсуки. Зима в этом году была необычно теплой, благодаря чему барсуки не столкнулись с суровыми морозами.