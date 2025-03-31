Видео: телеграм-канал "К лесу передом"

Белки в Москве начали менять зимний окрас на летний. Об этом сообщают экологи столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в телеграм-канале

"К фенологическим индикаторам смены сезона присоединилась линька животных. В московских парках можно наблюдать, как белки постепенно меняют свой зимний наряд", – отметили специалисты.

Они уточнили, что процесс смены окраса начинается с морды животного. Сначала у белок рыжеют нос и уши, а после этого другой цвет приобретает шерсть на лапах. В конце меняется окрас спины и боков. Специалисты уточнили, что "подготовка" к зиме начинается в обратном порядке.

"При этом происходит не просто смена цвета – летний мех становится более коротким и менее пушистым, чем густая зимняя шубка", – добавили в департаменте.

Эксперты напомнили, что у млекопитающих процесс линьки происходит дважды в год: весной и осенью. В это время животные меняют цвет своей шерсти, чтобы лучше сливаться с окружающей средой и оставаться незаметными для хищников.

Между тем на природных территориях ТиНАО уже проснулись барсуки. Зима в этом году была необычно теплой, благодаря чему барсуки не столкнулись с суровыми морозами. После спячки животные начинают активно исследовать территорию в поисках пищи.

С приходом весны начинается важный период в жизни барсуков – у самок начинается процесс рождения и вскармливания потомства, уточнили специалисты.