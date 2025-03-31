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31 марта, 18:49

Город

Столичный зоопарк переходит на весенний режим работы

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Московский зоопарк увеличит продолжительность своей работы с 1 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

Теперь зоосад будет открыт с 09:00 до 20:00. При этом попасть на его территорию можно будет с 09:00 до 19:00. Вход в Детский зоопарк со стороны Садово-Кудринской улицы будет прекращаться также в 19:00.

Купить билеты в кассах гости зоосада смогут с 09:00 до 19:00.

Между тем в рамках весеннего озеленения в Московском зоопарке появится свыше 6 тысяч цветов. На первом этапе было подготовлено несколько тысяч виол для размещения по всей территории.

После 14 апреля они появятся примерно в 2 тысячах подвесных кашпо. Во время второго этапа высаживаются крокусы, нарциссы и тюльпаны.

Ранее в столичном зоопарке в уличный вольер вышли капибары. Специалисты подготовили для них ров, в котором, когда воздух станет еще теплее, будет вода. Посетители смогут увидеть, как капибары плавают и тренируются.

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