Свыше 6 тыс цветов появится весной в столичном зоопарке

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Свыше 6 тысяч цветов высадят в Московском зоопарке в рамках весеннего озеленения. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

На первом этапе озеленения было подготовлено несколько тысяч виол для размещения по всей территории. После 14 апреля они появятся примерно в 2 тысячах подвесных кашпо, еще более 6 тысяч цветов подготовили для посадки в землю.

Как отметил зоопарк, виолу выбрали по нескольким причинам. Растение неприхотливо в уходе, красивое и имеет несколько вариаций. Кроме того, цветы устойчивы к погодным изменениям и могут перенести даже выпадение снега.

Параллельно в зоосаде проходит второй этап озеленения, во время которого по территории появляются подснежники, крокусы, нарциссы, тюльпаны. Отмечается, что в Московском зоопарке первоцветами стали цветы рода галантус.

"Первые подснежники появились 1 марта. Крокусы – 10 марта. Нарциссы и тюльпаны распустятся примерно к 1 апреля", – уточнили в пресс-службе.

С начала весны Московский зоопарк скорректировал режим работы и начал работать на час дольше, с 09:00 до 18:00. Гости зоосада могут попасть на территорию учреждения с 09:00 до 17:00, дежурные кассы входов и терминалы будут работать в эти же часы.

Между тем жители столицы смогут в ближайшие выходные, 29 и 30 марта, открыть туристический сезон национального парка "Лосиный остров". Для посетителей нацпарка откроются домики в глэмпинге для проживания. Также появится возможность погулять по оленьей тропе, вольерному комплексу и посетить кафе "Лось".