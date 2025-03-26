Туристический сезон откроется в "Лосином острове" в выходные

Фото: телеграм-канал "Нацпарк "Лосиный остров"

Национальный парк "Лосиный остров" возобновит туристический сезон в выходные, 29 и 30 марта, в связи с ранним приходом теплой погоды. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Гости смогут посетить экскурсии по понтонной тропе на Лосиной биостанции уже в ближайшие выходные. Кроме того, для посетителей откроются домики в глэмпинге для проживания. Также появится возможность погулять по оленьей тропе, вольерному комплексу и посетить кафе "Лось".

"Еще одна новинка весеннего сезона – экскурсия на электрорафте. Бесшумная лодка отвезет в самые красивые места "Лосиного острова", которые можно увидеть лишь с воды. Маршрут действует до середины лета", – отметили в национальном парке.

Как рассказали в пресс-службе, Верхнеяузский водно-болотный комплекс практически освободился от льда. Сотрудники парка проверили безопасность маршрута и заявили, что понтон хорошо перенес зиму. Более того, с каждым днем в нацпарк возвращается все больше перелетных птиц.

После зимнего сезона в "Лосиный остров" вернулись лебеди-шипуны и огари, рассказали ранее представители парка. По их словам, в числе прилетевших водоплавающих птиц также были замечены обыкновенная кряква, лысухи, серые утки, свиязи и трескунки.

Специалисты заметили присутствие трех-четырех особей каждого вида. Среди них также оказались озерные чайки, самый многочисленный вид на заповедных болотах.