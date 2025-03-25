Музей "Г.О.Р.А" перейдет на летний график работы с 1 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Филиал Музея Победы – Музей главных оружейных реликвий армии ("Г.О.Р.А") с 1 апреля перейдет на летний график работы. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе учреждения.

С 1 апреля экспозиция военной техники на Поклонной горе будет работать с 10:00 до 22:00, билеты в кассах можно купить до 21:30.

Перед летним сезоном на территории музея также начнут проводиться две новые экскурсии. С конца апреля все желающие могут посетить интерактивную экскурсию "28 панфиловцев" и увидеть достопримечательности Поклонной горы во время обзорной экскурсии по парку Победы на ретроавтомобиле.

Ранее в Музее Транспорта Москвы завершилась реставрация такси ГАЗ-М20А, выпущенного в 1954 году. Работы длились более полутора лет, поскольку машина была сильно повреждена. Этот вариант автомобиля, созданный на базе авто "Победа", стал первой машиной такси, вышедшей в серию после ВОВ.