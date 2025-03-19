Спецпроект "Музей СВО" на ВДНХ познакомит с историей Крымского полуострова

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Спецпроект "Музей СВО" на ВДНХ приглашает всех желающих познакомиться с тематическим разделом "Крым", который посвящен воссоединению полуострова с Россией. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Посетители могут погрузиться в историю Крыма, узнать о ключевых событиях и личностях, сыгравших важную роль в его возвращении в состав России, а также о тех, кто обеспечивал безопасность крымчан в этот период.

Центральным элементом экспозиции является главный экран, на котором в жанре документальной хроники рассказывается о событиях 2014 года, приведших к воссоединению Крыма с Россией. Рядом расположен экран с интерактивной картой, где представлена инфографика, посвященная значимым событиям в истории полуострова. Гости музея могут узнать о победе России в войне с Османской империей, исходе турок из Крыма и присоединении полуострова к Российской империи.

Также в экспозиции освещается Крымская наступательная операция, завершившаяся 12 мая 1944 года полным освобождением Крыма от фашистских захватчиков. Это событие стало одной из самых важных страниц в истории Великой Отечественной войны.

Среди экспонатов раздела "Крым" представлен символический пейзаж – макет крымского утеса с чайкой на вершине, флаги России и полуострова, а также стела с анимированным изображением бойца, который рассказывает о событиях Крымской весны.

"Музей СВО" расположен в павильоне № 58 "Земледелие" на ВДНХ. Экспозиция музея посвящена воинским традициям России, жизни солдат и офицеров на передовой, а также ключевым событиям современной истории.

В коллекции музея представлены уникальные экспонаты: фотографии и шевроны участников специальной военной операции, их экипировка и предметы быта, а также образцы уничтоженной боевой техники противника.

Выставочное пространство "Музея СВО" разделено на семь тематических частей. Среди них – макет зоны боевых действий, "Аллея славы", мемориал "Путь воина", а также разделы "Городской бой", "Опорный пункт", "Русский лес – боевая ботаника" и "Крым".

Ранее москвичам рассказали, как волонтеры помогают бойцам СВО и жителям приграничья. Общественные организации Москвы собирают и отправляют гуманитарную помощь в зону СВО, а также организуют донорские акции и оказывают нуждающимся психологическую поддержку.

Московское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" на регулярной основе помогает бойцам СВО. Присоединиться к добровольцам могут все желающие как с медицинским образованием, так и без него.