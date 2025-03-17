Собянин: Музей космонавтики откроет первую в мире выставку на борту МКС

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Впервые в истории музейная выставка заработает на борту Международной космической станции (МКС). Она будет посвящена 60-летию первого выхода человека в открытый космос, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, в передвижную выставку Музея космонавтики включены 10 планшетов, которые при поддержке "Роскомоса" доставили на МКС на грузовом корабле "Прогресс МС-30". В ее рамках представлены схема выхода из космического корабля "Восход-2" с пометками, сделанными рукой Алексея Леонова, его кисть для живописи и образцы космической техники.

Как уточнил мэр столицы, члены 72-й космической экспедиции Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов выйдут на связь с Землей и проведут экскурсию в 11:34 во вторник, 18 марта.

Большая программа запланирована на ВДНХ в Москве ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля. "Неделя космонавтики" пройдет с 8 по 13 апреля. Кроме того, составляется и тематическая экскурсионная программа, которая охватит центр "Космонавтика и авиация" и территорию ВДНХ.

Ранее Собянин рассказал, что в прошлом году свыше 17 миллионов человек посетили московские музеи и выставки. Наиболее популярными площадками оказались Московский зоопарк, музеи-заповедники "Останкино и Кусково", "Царицыно" и "Коломенское", а также музейное объединение "Музей Москвы" и Мемориальный музей космонавтики.