Большая программа запланирована на ВДНХ ко Дню космонавтики

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Большая программа запланирована на ВДНХ в Москве ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности выставки Наталью Задворную.

Согласно презентационным материалам, запланирована "Неделя космонавтики", которая пройдет с 8 по 13 апреля. Составляется тематическая экскурсионная программа, которая охватит центр "Космонавтика и авиация" и территорию ВДНХ. Также в рамках мероприятия должны состояться экскурсии-лекции в музейных локациях.

"Космический диктант традиционный мы будем проводить в этом году уже в пятый раз", – добавила Задворная.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в прошлом году свыше 17 миллионов человек посетили московские музеи и выставки. Наиболее популярными площадками оказались Московский зоопарк, музеи-заповедники "Останкино и Кусково", "Царицыно" и "Коломенское", а также музейное объединение "Музей Москвы" и Мемориальный музей космонавтики.