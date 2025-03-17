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17 марта, 14:45

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На ВДНХ представили спецпрограмму на предстоящие весенние школьные каникулы

На ВДНХ представили спецпрограмму на предстоящие весенние школьные каникулы

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ВДНХ подготовила насыщенную программу на весенние школьные каникулы. Туда вошли как традиционные, так и игровые форматы экскурсий, рассказала директор департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности ВДНХ Наталья Задворная.

Кроме того, заместитель генерального директора ВДНХ Елена Жук отметила, что в 2025 году начинается реализация стратегии развития ВДНХ-2030. В итоге выставочный комплекс должен стать крупнейшей всесезонной и круглосуточной развлекательной площадкой с гостиничным комплексом, теннисными кортами, выставочным центром "ВДНХ ЭКСПО", а также музейным городом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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