В России создадут государственный рейтинг вузов и колледжей

В России появится государственный рейтинг вузов и колледжей, основанный на зарплатах выпускников и их востребованности на рынке труда. Проект постановления правительства подготовлен Минтрудом. Оценку будут давать на второй год после окончания учебного заведения, при этом цвет диплома и средний балл учитываться не будут.

Как отметила директор института исследований экономики Елена Кузнецова, рейтинг будет оценивать, насколько выпускники востребованы на рынке труда и какой доход они получают после окончания вуза или колледжа.

Первый рейтинг будет опубликован уже в июне, а затем его планируют выпускать ежегодно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.