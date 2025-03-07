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07 марта, 07:45

Общество

В России создадут государственный рейтинг вузов и колледжей

В России создадут государственный рейтинг вузов и колледжей

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В России появится государственный рейтинг вузов и колледжей, основанный на зарплатах выпускников и их востребованности на рынке труда. Проект постановления правительства подготовлен Минтрудом. Оценку будут давать на второй год после окончания учебного заведения, при этом цвет диплома и средний балл учитываться не будут.

Как отметила директор института исследований экономики Елена Кузнецова, рейтинг будет оценивать, насколько выпускники востребованы на рынке труда и какой доход они получают после окончания вуза или колледжа.

Первый рейтинг будет опубликован уже в июне, а затем его планируют выпускать ежегодно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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