Более 3,2 млн анализов качества воды провели в Москве в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 3,2 миллиона анализов качества воды провели в Москве в 2024 году, передает пресс-служба комплекса столичного городского хозяйства.

"Ежедневно мегаполис потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта сложная система нуждается в постоянном контроле и при необходимости – в оперативной корректировке параметров", – рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

В ведомстве также отметили, что качество воды анализируется по более 200 физико-химическим и биологическим показателям, забор же проб выполняется в 250 точках. При этом, помимо лабораторного контроля, в городе работают более 500 автоматических анализаторов, которые отслеживают изменения главных показателей качества воды в режиме реального времени.

Полученные данные поступают в единую информационную систему, благодаря чему специалисты при необходимости имеют возможность своевременно принять решение по изменению технологических режимов очистки.

Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва уделяет большое внимание питьевой воде и водоемам, поскольку их состояние непосредственно влияет на комфорт и здоровье жителей столицы. Так, за чистотой воды следит Мосводоканал. Вместе с тем водные объекты, расположенные в пределах города, контролируют сотрудники экологического управления Мосводостока. Лаборатория ведомства отбирает пробы ежедневно.

За качеством поверхностных вод наблюдает Мосэкомониторинг. Проверки организованы в 66 контрольных створах, которые находятся на 24 водных объектах. Сотрудники лабораторий проверяют воду по 40 показателям.