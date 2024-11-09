Собянин заявил, что Москва уделяет большое внимание питьевой воде и водоемам

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва уделяет большое внимание питьевой воде и водоемам, поскольку их состояние непосредственно влияет на комфорт и здоровье жителей столицы, заявил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Так, за чистотой воды следит Мосводоканал. Сотрудники организации ежегодно проводят свыше 3 миллионов исследований, в ходе которой проверяют воду по 184 показателям качества.

Вместе с тем водные объекты, расположенные в пределах города, контролируют сотрудники экологического управления Мосводостока. Лаборатория ведомства отбирает пробы ежедневно.

За качеством поверхностных вод наблюдает Мосэкомониторинг. Проверки организованы в 66 контрольных створах, которые находятся на 24 водных объектах. Сотрудники лабораторий проверяют воду по 40 показателям.

В период навигации состояние акватории Москвы-реки находится под контролем специализированного судна экомониторинга – "Экопатруля". В случае необходимости в столице также проводится реабилитация водоемов. Так, в 2024 году эту работу провели более, чем на 20 прудах.

Кроме того, несколько ступеней механической очистки регулярно проходят ливневые и талые воды. В этих целях в Москве действуют полностью автоматизированные станции.

Наконец, защитой Москвы-реки и судоходной части Яузы от плавающего мусора, ила, наносов и всего прочего занимается коммунальный флот Мосводостока.

Специалисты уже приступили к его консервации на зимний период. С апреля по октябрь было собрано более 600 тонн плавающего мусора, ликвидировано около 140 различных загрязнений, а также извлечено почти 6,5 тысячи тонн песка и грунта. В межнавигационный период планируется провести регламентное обслуживание судов, при необходимости специалисты обновят оборудование.