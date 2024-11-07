Коммунальный флот начали готовить к консервации на зиму в Москве

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Специалисты начали проводить консервацию коммунального флота на зимний период. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Столичный коммунальный флот завершает свою работу, суда, задействованные в очистке акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы, будут законсервированы до весны. В период навигации коммунальные суда в ежедневном режиме занимались сбором мусора, ликвидировали загрязнения, убирали иловый осадок", – подчеркнул вице-мэр.

По словам Бирюкова, благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора акваторию Москвы-реки и судоходный участок Яузы постоянно контролируют.

Заммэра отметил, что с апреля по октябрь специалисты собрали более 600 тонн плавающего мусора, ликвидировали около 140 различных загрязнений, а также извлекли почти 6,5 тысячи тонн песка и грунта. В межнавигационный период будет проведено регламентное обслуживание судов, при необходимости специалисты обновят оборудование.

Перед началом нового сезона в Москве организуют пусконаладочные работы. После окончания навигации на воде останутся два судна с ледовым классом до 20 сантиметров.

Между тем подготовка столичных фонтанов к зимнему периоду была завершена путем консервации. Этот процесс включает в себя слив воды из системы фонтана, очистку скульптур и оборудования, а также промывку сооружения. Затем специалисты демонтируют фонари подводной подсветки и струеобразующих элементов.

