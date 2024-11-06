МЖД завершила подготовку подвижного состава к зимним перевозкам

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Московская железная дорога (МЖД) завершила подготовку электричек, региональных "Ласточек" и рельсовых автобусов к зиме, сообщает пресс-служба компании.

По данным перевозчика, к зимнему периоду подготовлены 220 электропоездов, 45 рельсовых автобусов и 107 "Ласточек". Специалисты провели технический осмотр тормозного оборудования, аккумуляторов, очистили фильтры, поменяли масло и сменили климат-системы.

Кроме того, у рельсовых автобусов провели осмотр ремней, а также настроили регуляторы температуры рабочих жидкостей в системах дизеля и гидропередачи.

"С учетом специфики скоростного подвижного состава особое внимание при сезонной подготовке уделялось исправности автоматических дверей и выдвижных ступеней вагонов", – уточнили в МЖД.

Между тем на инфраструктуре МЦД проводится подготовка к зимнему периоду. В настоящее время проводятся проверка и ремонт системы водоснабжения и отопления, тестируются трубопроводы и тепловые пункты на прочность. Помимо этого, специалисты приводят в порядок насосы и тепловые завесы и ремонтируют платформы там, где это необходимо.