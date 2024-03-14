Железнодорожники сформировали 17 противоразмывных поездов для защиты инфраструктуры МЖД

Фото: телеграм-канал "Московская железная дорога"

Специалисты сформировали 17 противоразмывных поездов для защиты железнодорожной инфраструктуры Московской железной дороги (МЖД) в период паводка. Об этом заявили в пресс-службе МЖД.

В состав поездов, по данным пресс-службы, вошли вагоны со щебнем, шпалами, пиломатериалами, инструментами и механизмами. Также все локомотивные бригады и работники путевого комплекса прошли консультации о порядке действий в случае обнаружения размыва железной дороги.

"Прошедшая зима оказалась самой снежной за последние 10 лет, поэтому противопаводковые мероприятия на магистрали в этом году начались заблаговременно. В зоне особого внимания находятся мосты, водопропускные трубы и коллекторы. Специальные бригады очищают инженерные сооружения от мусора и снега", – добавили в МЖД.

По данным на 14 марта специалисты уже расчистили от снега и льда около 3 600 малых мостов и водопропускных объектов, 2 300 километров кюветов, 1 700 километров водоотводных канав. Также они проверили свыше 600 насыпей и выемок, 33 верховые плотины.

Ранее в МЖД рассказали, что 16–17, 23–24, 30–31 марта и 6–7, 13–14, 20–21 апреля изменится расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1. Это связано со строительством железнодорожного путепровода между станциями Тестовская и Беговая.

Путепровод, по данным пресс-службы, нужен для работы Московского мелькомбината № 3. В это время поезда не будут ходить по первому пути на участке от станции Москва-Бутырская до Филей.