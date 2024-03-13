РЖД ввела скидку 15% для проезда в купе с детьми

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Российские железные дороги ввели скидку 15% на проезд в купейных вагонах дальнего следования для всех пассажиров, кто едет вместе с детьми до 18 лет. Об этом рассказали в телеграм-канале компании.

"В Год семьи, объявленный указом президента, мы запускаем акцию "Путешествуй с детьми", – рассказал гендиректор компании Олег Белозеров.

Чтобы получить скидку в одном заказе, но только до четырех билетов, нужно оформить проездные документы на несовершеннолетнего ребенка и его сопровождающих.

Этот тариф, уточнили в РЖД, будет работать для поездов весеннего и осенне-зимнего периодов. В летний сезон пассажиры могут воспользоваться круглогодичным тарифом "Большая семья", который предусматривает скидку 15% для семей с тремя и более детьми, "Счастливыми каникулами" и другими.

Ранее в РЖД рассказывали, что акция "Счастливые каникулы" позволит детям от 10 до 17 лет получить скидку 50%. Тариф работает в период с 1 июня по 31 августа и распространяется на поезда дальнего следования. Купить билеты можно с 5 марта 2024 года.

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