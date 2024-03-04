РЖД вновь запустит акцию "Счастливые каникулы" для школьников

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РЖД снова запустит акцию "Счастливые каникулы" и предоставит детям от 10 до 17 лет скидку 50% на поезда дальнего следования в период летних каникул. Об этом сообщила компания в своем телеграм-канале.

В сообщении указано, что купить билеты со скидкой можно будет с 5 марта этого года. С 1 июня до 31 августа школьники могут за полцены отправиться в поездку в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов, включая фирменные, в некоторых "Ласточках" и в купейных вагонах двухэтажных поездов.

РЖД предоставляет детям скидку в период летних каникул девять лет подряд. За это время ею воспользовались больше 20 миллионов школьников, добавили в компании.

Ранее в РЖД решили проводить персонификацию перевозки животных в поездах, которая будет проходить при покупке билета. По словам замгендиректора компании Ивана Колесникова, это нужно, чтобы отчетливо понимать, кого будут перевозить. Сейчас это условие в документах РЖД о правилах перевозки не прописано, уточнил он.

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