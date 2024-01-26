Поезд между Калининградом и Москвой начнет ежедневно ходить с 25 апреля

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Поезд, курсирующий по маршруту Москва – Калининград и обратно, начнет ежедневно выполнять рейсы с 25 апреля. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале РЖД.

"В апреле поезд № 148/147 Калининград – Москва станет ежедневным. С 25 апреля из Калининграда поезд будет отправляться в 20:35 и прибывать в Москву на следующий день в 20:12. С 26 апреля из Москвы поезд будет отправляться в 14:15 и прибывать в Калининград в 10:56", – сообщается в публикации.

Кроме того, с Калининградом продолжают курсировать:

фирменный поезд № 29/30 "Янтарь" сообщением Калининград – Москва;

поезд № 79/80 Санкт-Петербург – Калининград;

поезд № 359/360 Адлер – Калининград.

Составы следуют по территории Литвы без остановок, вместимость каждого – не более 300 человек.

Ранее в РЖД рассказали, что к праздникам, 23 февраля и 8 Марта, будут назначены дополнительные поезда на наиболее популярных направлениях через Москву.

Уточнялось, что они будут следовать в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, курортными городами Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод. В общей сложности будет определено более четырех тысяч регулярных и дополнительных поездов дальнего следования.



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