26 января, 16:26Транспорт
Поезд между Калининградом и Москвой начнет ежедневно ходить с 25 апреля
Фото: depositphotos/Serjio74b
Поезд, курсирующий по маршруту Москва – Калининград и обратно, начнет ежедневно выполнять рейсы с 25 апреля. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале РЖД.
"В апреле поезд № 148/147 Калининград – Москва станет ежедневным. С 25 апреля из Калининграда поезд будет отправляться в 20:35 и прибывать в Москву на следующий день в 20:12. С 26 апреля из Москвы поезд будет отправляться в 14:15 и прибывать в Калининград в 10:56", – сообщается в публикации.
Кроме того, с Калининградом продолжают курсировать:
- фирменный поезд № 29/30 "Янтарь" сообщением Калининград – Москва;
- поезд № 79/80 Санкт-Петербург – Калининград;
- поезд № 359/360 Адлер – Калининград.
Составы следуют по территории Литвы без остановок, вместимость каждого – не более 300 человек.
Ранее в РЖД рассказали, что к праздникам, 23 февраля и 8 Марта, будут назначены дополнительные поезда на наиболее популярных направлениях через Москву.
Уточнялось, что они будут следовать в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, курортными городами Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод. В общей сложности будет определено более четырех тысяч регулярных и дополнительных поездов дальнего следования.
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