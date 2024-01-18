РЖД запустят два новых турпоезда в Карелию и Мурманскую область

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Российские железные дороги запустят два новых туристических маршрута в Карелию и Мурманскую область. Отелем на колесах для путешественников станут вагоны поезда Деда Мороза, сообщается на сайте РЖД.

Оба состава будут отправляться с Ленинградского вокзала. Поезд № 932 "К северному сиянию на поезде Деда Мороза" будет курсировать по маршруту Москва – Петрозаводск – Мурманск – Сортавала – Москва с 31 января по 2 сентября. Состав № 930 "В Карелию на поезде Деда Мороза" поедет по рейсу Москва – Петрозаводск – Сортавала – Петрозаводск – Москва с 2 февраля по 13 сентября.

По данным пресс-службы РЖД, в вагонах есть все необходимое, в том числе кондиционеры, розетки для зарядки устройств и душевые. Во время путешествия туристы смогут увидеть природу Карелии и Заполярья, встретить рассвет на берегу Онежского озера, оценить знаменитый ледокол "Ленин" и многое другое.

Стоимость билетов по круговому маршруту № 932 составляет от 25 тысяч рублей, № 930 – от 8,7 тысячи рублей. Купить их можно на сайте и в мобильном приложении РЖД, а также в железнодорожных кассах.

Ранее сообщалось, что РЖД планируют ввести в эксплуатацию новый пассажирский вагон расширенных габаритов. Там разместятся полки длиной два метра из-за чего ширину вагонов увеличат на 30 сантиметров.

До этого компания запустила импортозамещенный аналог "Ласточки" под названием "Финист". Первый поезд отправился по маршруту Екатеринбург – Каменск-Уральский.

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