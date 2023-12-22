В РЖД сообщили о проработке возможности посадки в поезд по QR-коду

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РЖД совместно с профильными ведомствами прорабатывают возможность посадки в поезд по предъявлению QR-кода из приложения "Госуслуги". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В РЖД подчеркнули, что в данный момент идет процесс согласования законодательной базы для проведения эксперимента. Подобная возможность для пассажиров будет сугубо добровольной и ни о каком принудительном переходе на посадку по биометрии речь не идет, отметили в компании.

Ранее сообщалось, что Минтранс, ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и Центр биометрических технологий планируют в начале 2024 года запустить эксперимент по использованию биометрии при посадке пассажиров на поезда дальнего следования.

Использование биометрии могут сделать необязательным условием для верификации пассажиров. В Минцифры РФ пояснили, что посадка на поезд по биометрии не призвана ускорить процесс. Подобная функция может оказаться полезной, если пассажир забудет паспорт.

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