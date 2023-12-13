Россияне рассказали, какие звуки чаще всего слышат в стуке колес поезда

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Россияне во время поездки на поезде чаще всего слышат в стуке колес звуки "тыдыщ-тыдыщ", "ту-тух, ту-тух" и "тутук-тутук". Об этом говорится в исследовании сервиса "Яндекс Путешествия", которое есть в распоряжении Москвы 24.

По данным опроса, больше половины россиян (55%) ездят на поезде как минимум раз в год, а 16% – не реже раза в год. Еще 24% респондентов рассказали, что последний раз выбирали этот вид транспорта больше трех лет назад. При этом 5% опрошенных россиян признались, что ни разу не путешествовали на поезде.

Более трети респондентов (37%) отметили, что чаще выбирают такой транспорт, когда отправляются в отпуск. Еще 15% пользуются им для коротких поездок на выходные, а 22% – если навещают родственников. Почти каждый десятый (8%) опрошенный признался, что всегда выбирает поезд, поскольку считает этот вид транспорта самым удобным.





из исследования сервиса "Яндекс Путешествия" Чаще всего респонденты в стуке колес поезда слышат "тыдыщ-тыдыщ" (26%). "Ту-тух, ту-тух" и "тутук-тутук" – по 13%. Чуть меньше, 12%, считают, что поезд едет со звуком "тудуф-тудуф". А "чучух-чучух" слышится только 7% опрошенных.

Из еды, которую россияне берут с собой в поезд, наибольшей популярностью пользуются сэндвичи или бутерброды (50%), фрукты (49%), пирожки или булочки (45%), сладости (43%). Затем идут яйца (38%), лапша или пюре быстрого приготовления (37%), а также курица (36%). Из напитков в поезде чаще всего берут в вагон чай или кофе (77,5%), простую воду (55%), сок или морс (31%) и газировку (26%), говорится в результатах исследования.

Ранее стало известно, что поездки на предстоящие новогодние каникулы запланировала почти треть россиян. При этом самым популярным видом отдыха стали экскурсионные поездки по РФ на новогодние выходные, так ответили 5,8% опрошенных. Российские горнолыжные курорты выбрали 3,9% россиян, морские курорты – 3,4%. Пляжному отдыху за рубежом отдали предпочтение 2,4% респондентов.



