В РЖД заявили о разработке РФ и Белоруссией проекта трассы ВСМ от Москвы до Минска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия и Белоруссия разрабатывают проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Минска, сообщил заместитель гендиректора РЖД Олег Тони в рамках заседания в Совфеде по развитию транспортного комплекса в РФ, пишет ТАСС.

"Российская часть трассы внесена в схему территориального планирования, сейчас мы ведем работу с нашими белорусскими коллегами по определению порядка дальнейших совместных действий по разработке данного проекта", – отметил Тони.

Поезд для российских ВСМ планируют оборудовать системой управления на базе искусственного интеллекта (ИИ), указал он.

В материалах презентации отмечается, что такой состав сможет развивать скорость до 400 километров в час. На них также смогут перевозить высокодоходные и специальные грузы. В один такой электропоезд может поместиться около 460 человек.

Начать сборку поездов планируют в 2026 году. Также представитель РЖД заявил об окончании разработки проекта участка ВСМ от Москвы до Казани в рамках проекта магистрали до Екатеринбурга.



Кроме того, для железнодорожной магистрали от столицы до Адлера уже разработано обоснование инвестиций, заключил Тони.

Ранее о планах построить, помимо ВСМ до Санкт-Петербурга, магистрали до Казани и Ростова-на-Дону рассказывал гендиректор РЖД Олег Белозеров.

Летом 2023 года большинство членов российского правительства поддержало идею создания высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.



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