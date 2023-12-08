Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

РЖД заморозили цены на новогодние "Сапсаны", пассажиры смогут купить билеты в экономический класс по сниженной фиксированной стоимости. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора компании Ивана Колесникова.

По его словам, цены будут заморожены на билеты накануне и в первый день нового, 2024 года.

В компании уточнили, что билеты с отправлением 31 декабря 2023 года можно приобрести за 2 023 рубля, а на утреннюю поездку 1 января – за 2 024 рубля.

В ходе брифинга во Владивостоке Колесников заявил, что РЖД назначат свыше 1 300 дополнительных рейсов на новогодние праздники. Он уточнил, что поезда будут курсировать с 22 декабря по 8 января. Это соответствует количеству рейсов, которые были назначены в прошлом году, отметил он.

Колесников уточнил, что дополнительные рейсы введут из Москвы в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань и Адлер, из Санкт-Петербурга в Белгород, Москву, Сортавалу, Адлер, а также из Ростова-на-Дону в Кисловодск, Адлер и другие города.

В общей сложности в эти даты РЖД намерены перевезти свыше 5,3 миллиона пассажиров. Пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 декабря 2023 года и 8 января 2024 года – в обратном направлении, заявил Колесников. Вместе с тем он добавил, что у пассажиров будет возможность запланировать поездку на 12 туристических поездах.

Ранее компания "Гранд Сервис Экспресс", которая является оператором железнодорожных перевозок в Крым, заявила, что с 23 по 26 декабря 2023 года и с 10 по 12 января 2024 года запустит дополнительные поезда между Москвой и Симферополем. Так, рейсы поезда "Таврия" № 175/176 по данному маршруту отправятся с Павелецкого вокзала 25 и 26 декабря и 12 января в 00:55.