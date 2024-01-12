РЖД запустят вагоны с двухметровыми полками

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Компания "Российские железные дороги" планирует ввести в эксплуатацию новый пассажирский вагон расширенных габаритов. Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявил глава РЖД Олег Белозеров.

В новом вагоне разместятся полки длиной два метра вместо привычных 1,83 метра. В связи с этим ширину вагонов увеличат на 30 сантиметров.

"Традиционная проблема пройти по вагону – на 5 см шире (будет) проход в вагоне. Появится дополнительное персональное пространство", – цитируют Белозерова на сайте Кремля.

Вместе с этим глава РЖД рассказал о разработке нового модульного вокзала отечественного производства. Его изготовлением занимались в Санкт-Петербурге и Чечне. Модульный вокзал можно собрать и установить за 4 дня, а срок его эксплуатации составляет 50 лет. Таких в РФ планируют установить 15.

Ранее РЖД запустили импортозамещенный аналог "Ласточки" под названием "Финист". Первый поезд отправился по маршруту Екатеринбург – Каменск-Уральский.



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