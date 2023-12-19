РЖД продлили часть скидок на грузоперевозку на 2024 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) продлила ранее введенные скидки на перевозку широкой номенклатуры грузов на следующий год. Об этом сообщается в телеграм-канале холдинга.

Например, скидка на внутрироссийские перевозки грузов на короткие расстояния будет до 50%. На 50% меньше придется заплатить за перевозки черных металлов через погранпереход Самур на границе с Азербайджаном и далее через погранпереход Беюк-Кясик – Гардабани на азербайджано-грузинской границе.

Помимо этого, скидки распространяются и на другие виды перевозок:

на импортные перевозки плодоовощной продукции из Таджикистана и Узбекистана – 50%;

на перевозки нефти с ряда станций ЮУЖД в Белоруссию – до 33,5%;

17,5% – на перевозки грузов на вагонах-транспортерах и 50% – на их порожний пробег;

на внутрироссийские и импортные перевозки груженых контейнеров со станций Дальневосточной железной дороги – 20,7%;

на перевозки минеральной воды и газированных напитков со станции Батарейная (Иркутск) на подмосковную станцию Павшино – 20%.

Ранее Владимир Путин сообщил , что Россия будет и дальше укреплять железнодорожную отрасль. В ходе пленарного заседания IV Железнодорожного съезда президент призвал подумать над повышением скорости перевозок, качеством и удобством перевозки грузов.

До этого он заявил, что предстоящее десятилетие в РФ будет периодом "большой стройки" и масштабных проектов, включая железную дорогу.