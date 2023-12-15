Путин заявил, что Россия будет укреплять железнодорожную отрасль

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Россия будет и дальше укреплять железнодорожную отрасль, заявил Владимир Путин в ходе пленарного заседания IV Железнодорожного съезда.

Он призвал подумать над повышением скорости перевозок, качеством и удобством для пассажиров и перевозки грузов.

"Безусловно, мы и дальше будем укреплять железнодорожную отрасль, повышать провозную способность магистралей", – заявил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что предстоящее десятилетие будет в России периодом "большой стройки", масштабных проектов. В частности, проекты будут связаны с железной дорогой.

По его словам, многие поколения железнодорожников в РФ создали мощную инфраструктуру и производственную технологическую базу. На данный момент страна реализует политику развития, а также создает новые возможности для роста экономики, расширения межрегиональных связей, укрепляет свой суверенитет.

Также Путин отметил, что российские железные дороги обеспечивают надежные воинские перевозки и поставки на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК).