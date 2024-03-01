Дополнительные "Сапсаны" назначены между Москвой и Петербургом на мартовские праздники

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Между Москвой и Санкт-Петербургом с 7 по 11 марта запустят дополнительные скоростные составы "Сапсан" в связи с ожидаемым спросом в праздничные дни, сообщили в телеграм-канале ОАО "РЖД".

"Из Москвы в Санкт-Петербург: № 786 отправлением 7 марта в 21:00 (без остановок), № 766 отправлением 8 и 9 марта в 11:40 (без остановок). Из Санкт-Петербурга в Москву: № 763 отправлением 7, 8 и 9 марта в 11:00 (без остановок)", – отмечается в сообщении.

В РЖД также предупредили, что из-за сдвоенных составов будет увеличено количество мест в поезде № 777, который должен отправиться 10 марта, а также в поезде № 754, маршрут которого запланирован на 11 марта.

Ранее в компании заявили о дополнительных поездах, которые будут назначены на наиболее популярных направлениях через Москву к 23 февраля и 8 Марта. Уточнялось, что они будут следовать в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, курортными городами Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод. В общей сложности будет определено более 4 тысяч регулярных и дополнительных поездов дальнего следования.



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