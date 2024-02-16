Собянин: Москва наряду с другими регионами примет участие в финансировании ВСМ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Москва наряду с другими заинтересованными регионами РФ будет принимать участие в финансировании проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между столицей и Санкт-Петербургом. Об этом сообщил Сергей Собянин по итогам совещания с участием Владимира Путина, пишет РИА Новости.

Мэр Москвы отметил, что вокзал в Зеленограде станет больше, будут дополнительно расширены пути и эстакады до него. Кроме того, дополнительный терминал для ВСМ появится также на Рижском вокзале.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, поезда будут уходить с Ленинградского вокзала с остановками на Рижском, на станции "Петровско-Разумовская" и в Зеленограде.

Ранее Владимир Путин заявил, что ВСМ Москва – Санкт-Петербург должна стать стартовым этапом развития высокоскоростного ж/д сообщения. Президент РФ указал, что это принципиально другой уровень технологий и транспортных услуг, а готовность браться за такие сложные проекты – это интегральный показатель возросшего технологического, научного, кадрового и индустриального потенциала.

Министр транспорта России Виталий Савельев сообщал, что проект ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга может войти в новый национальный проект "Транспорт". По его словам, этот проект позволит расти двум огромным агломерациям РФ, а также освободит путь на Мурманский транспортный узел, который даст дополнительное грузовое движение.

Путин заявил, что ВСМ Москва – Петербург должна стать стартом развития такого транспорта