00:40Мэр Москвы
Собянин: Москва наряду с другими регионами примет участие в финансировании ВСМ
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Москва наряду с другими заинтересованными регионами РФ будет принимать участие в финансировании проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между столицей и Санкт-Петербургом. Об этом сообщил Сергей Собянин по итогам совещания с участием Владимира Путина, пишет РИА Новости.
Мэр Москвы отметил, что вокзал в Зеленограде станет больше, будут дополнительно расширены пути и эстакады до него. Кроме того, дополнительный терминал для ВСМ появится также на Рижском вокзале.
По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, поезда будут уходить с Ленинградского вокзала с остановками на Рижском, на станции "Петровско-Разумовская" и в Зеленограде.
Ранее Владимир Путин заявил, что ВСМ Москва – Санкт-Петербург должна стать стартовым этапом развития высокоскоростного ж/д сообщения. Президент РФ указал, что это принципиально другой уровень технологий и транспортных услуг, а готовность браться за такие сложные проекты – это интегральный показатель возросшего технологического, научного, кадрового и индустриального потенциала.
Министр транспорта России Виталий Савельев сообщал, что проект ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга может войти в новый национальный проект "Транспорт". По его словам, этот проект позволит расти двум огромным агломерациям РФ, а также освободит путь на Мурманский транспортный узел, который даст дополнительное грузовое движение.
Путин заявил, что ВСМ Москва – Петербург должна стать стартом развития такого транспорта
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