Песков сообщил о согласовании схемы проекта ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом

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Основная схема проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом была согласована по итогам совещания с Владимиром Путиным. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"ВСМ будет. Основная схема согласована. Детали будущего документа будут оперативно доработаны", – приводят ТАСС слова Пескова.

Ранее Владимир Путин заявил, что ВСМ Москва – Санкт-Петербург должна стать стартовым этапом развития высокоскоростного ж/д сообщения, и Россия готова к реализации подобных проектов.

По словам российского президента, данный проект должен быть детально проработан с регионами, через которые пройдет магистраль. Он попросил руководителей российских субъектов ответственно подойти к решению связанных с проектом задач.

До этого глава государства поручил членам правительства и госкомпании "Автодор" разработать инициативы, которые могли бы определить оптимальные тарифы на проезд по платной трассе М-12 "Восток", связывающей Москву и Казань.

Путин заявил, что ВСМ Москва – Петербург должна стать стартом развития такого транспорта