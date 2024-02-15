Движение поездов изменится на двух направлениях МЦД-1 с 17 по 25 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание электричек на Савеловском и Белорусском направлениях первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) изменится с 17 по 25 февраля в период с 23:00 до 09:00. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Отмечается, что по всему диаметру увеличат интервалы движения: до 07:00 – до одного часа, после 07:30 – до 20 минут. На Савеловском направлении отменят часть поездов, также некоторые будут следовать только от или до Савеловского вокзала. Кроме того, до 10 минут будут увеличены интервалы движения, еще у некоторых составов изменится количество остановок.

На Белорусском же направлении также будет отменена часть электричек, еще некоторые составы будут курсировать только от или до Белорусского вокзала и станции Фили. Помимо этого, интервалы движения увеличатся до 15 минут, у отдельных поездов изменится набор остановок.

В ведомстве добавили, что изменения коснутся и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево – некоторые из них будут следовать от или до Савеловского вокзала.

Железнодорожный путь в область на участке от Савеловского вокзала до Филей по ночам будет закрыт для строительства путепроводной развязки между станциями Беговая и Тестовская, указали в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что с 16 февраля изменится ночное расписание поездов на Казанском и Ленинградском направлениях МЦД-3. В отдельных случаях сократили режим работы, некоторые поезда отменили. Помимо этого, поменяются интервалы движения и число остановок.

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