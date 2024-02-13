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13 февраля, 07:30

Транспорт

Поезда на МЦД-3 будут ходить по новому расписанию с 16 по 29 февраля

Поезда на МЦД-3 будут ходить по новому расписанию с 16 по 29 февраля

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С 16 февраля поменяется ночное расписание движения поездов на МЦД-3. Изменения коснутся Казанского и Ленинградского направлений.

В некоторых случаях сократили режим работы, некоторые поезда отменили. Кроме того, меняются интервалы движения и набор остановок. Актуальное расписание можно узнать в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также на сайтах перевозчиков. Изменения будут действовать до утра 29 февраля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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