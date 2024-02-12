"Безопасный город": МАДИ усилит контроль за соблюдением правил перевозки инвалидов в такси

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) начнет следить за тем, соблюдают ли таксисты правила перевозки людей с инвалидностью.

Отмечается, что водитель обязан помогать маломобильным клиентам садиться в машину и выходить из нее. В багажнике автомобиля должно быть место для кресла-коляски. А информацию о перевозчике в салоне нужно писать крупным шрифтом и дублировать рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Кроме того, таксисты обязаны перевозить собаку-проводника без дополнительной платы. Если права инвалида нарушены, он может сообщить об этом МАДИ. Нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Подробнее – в программе "Безопасный город".