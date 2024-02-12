Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 21:45

Транспорт

"Безопасный город": МАДИ усилит контроль за соблюдением правил перевозки инвалидов в такси

"Безопасный город": МАДИ усилит контроль за соблюдением правил перевозки инвалидов в такси

Собянин: флагманские центры помогут вывести оказание медпомощи на новый уровень

Новости часа: 20 больниц Москвы перейдут на работу по новому стандарту экстренной помощи

Новости часа: 400 бесплатных экскурсий пройдет в Москве с 17 по 19 февраля

"Мой район. Новости": метро Москвы сократило интервал движения поездов на Кольцевой линии

Новости часа: в парках Москвы начали работать 10 роботов-уборщиков "Пиксель"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о работе флагманских центров столичных больниц

Выставка инфраструктуры гражданской авиации NAIS открылась в столице

Новости часа: 20 московских больниц перейдут на работу по новому стандарту в 2024 году

Аттракционы для всей семьи открылись на Северном речном вокзале

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) начнет следить за тем, соблюдают ли таксисты правила перевозки людей с инвалидностью.

Отмечается, что водитель обязан помогать маломобильным клиентам садиться в машину и выходить из нее. В багажнике автомобиля должно быть место для кресла-коляски. А информацию о перевозчике в салоне нужно писать крупным шрифтом и дублировать рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Кроме того, таксисты обязаны перевозить собаку-проводника без дополнительной платы. Если права инвалида нарушены, он может сообщить об этом МАДИ. Нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

Читайте также
Программа: Безопасный город
транспортвидеоАлександр Астахов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика