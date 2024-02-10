Инспекторы ЦОМП помогли более чем 6 тыс пассажиров с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города

С начала года инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) помогли более чем шести тысячам пассажиров. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что уже более 10 лет инспекторы ЦОМП помогают маломобильным горожанам комфортно и безопасно передвигаться по городу. Они сопровождают москвичей к музеям, культурным центрам и социальным учреждениям. В настоящее время разработано более 300 маршрутов.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, сотрудники ЦОМП помогают пассажирам с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, а также пожилых людей, многодетные семьи, родителей с детскими колясками и организованные группы школьников.

Сервис работает бесплатно, однако, чтобы воспользоваться услугой, необходимо оформить заявку на сайте Московского метрополитена.

Ранее стало известно, что сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) в 2024 году будут сопровождать маломобильных граждан до аэропорта Внуково.