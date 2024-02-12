Аттракционы для всей семьи открылись на Северном речном вокзале

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На Северном речном вокзале впервые открылись аттракционы для всей семьи. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По данным телеграм-канала Дептранса Москвы, бесплатными до конца зимы для жителей и гостей столицы станут лыжная трасса, надувная полоса препятствий, аттракцион тюбинг-кросс, электротюбинг, тюбинг горка, цепочная карусель и карусель "Лошадки". Эти развлечения будут доступны москвичам каждый день с 10:00 до 20:00.

"Дикий восторг и отличное настроение на год вперед: незабываемые выходные обеспечены! И курорт Роза Хутор не нужен", – заключили в департаменте.

Ранее сообщалось, что аттракцион "Солнце Москвы", расположенный на ВДНХ, возобновил работу после временной приостановки, которая произошла на полтора дня.

7 февраля работу колеса обозрения пришлось приостановить в связи с сильными снегопадами, которые пришли в Москву из-за циклона "Ольга". При этом 8 февраля аттракцион так и не возобновил работу из-за мороза.



Лыжную трассу открыли возле Северного речного вокзала