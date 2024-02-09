Аттракцион "Солнце Москвы" возобновил работу после временной остановки на полтора дня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аттракцион "Солнце Москвы", расположенный на ВДНХ, возобновил работу после временной приостановки, которая произошла на полтора дня. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе колеса обозрения.

7 февраля работу колеса обозрения пришлось приостановить в связи с сильными снегопадами, которые пришли в Москву из-за циклона "Ольга". При этом 8 февраля аттракцион так и не возобновил работу из-за мороза.

В пресс-службе объяснили, что работу колеса обозрения приостанавливают, если столбики термометров в столичном регионе опускаются ниже минус 10 градусов.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что 9 февраля в Москве и Подмосковье прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, а на дорогах ожидается гололедица. При этом днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 10 до 12 градусов мороза.

Главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила, что температура воздуха в Москве в предстоящие выходные, 10 и 11 февраля, ночью опустится до минус 21 градуса.



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