Москвичам рассказали о погоде 9 февраля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В пятницу, 9 февраля, в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица, информирует Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 10 до 12 градусов мороза, в области – от 9 до 14 градусов мороза.

Скорость западного ветра составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 740 миллиметров ртутного столба.

За прошлые сутки в Москве и области выпало около 8,9 миллиметра осадков, что составляет примерно 20% от ее месячной нормы. По словам главного специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, с начала февраля в столице выпало 50% месячной нормы осадков, а прирост снежного покрова достиг 12 сантиметров.

Она также предупредила, что температура воздуха в Москве в предстоящие выходные, 10 и 11 февраля, ночью опустится до минус 21 градуса.



"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве 9 февраля