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Самолет авиакомпании Nordwind вылетел с Кубы в Москву после 19-часовой задержки
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Самолет Воеing 777-200 авиакомпании Nordwind вылетел из Кубы в аэропорт Шереметьево после 19-часовой задержки рейса. Об этом со ссылкой на пресс-службу Росавиации сообщает РИА Новости.
"Самолет Воеing 777-200 авиакомпании "Северный ветер" вылетел из Кайо-Коко (Куба) в аэропорт Шереметьево в 20:57 мск", – указано в сообщении.
Первоначально рейс был запланирован на 18:00 местного времени 8 февраля. Задержка вылета произошла из-за поломки топливозаправщика, который перевозил керосин в кубинский аэропорт в день вылета.
Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines) рейсом 3034 Улан-Удэ – Москва прервал взлет из-за подозрения на наличие технической неисправности. Задержка длилась более семи часов.
До этого рейс авиакомпании "Аэрофлот" Красноярск – Москва задержали в аэропорту Красноярска имени Д. А. Хворостовского из-за технической неисправности самолета.
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