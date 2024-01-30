Самолет из Улан-Удэ в Москву прервал взлет из-за технической неисправности

Фото: телеграм-канал "Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Самолет авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines) рейсом 3034 Улан-Удэ – Москва прервал взлет из-за подозрения на наличие технической неисправности, задержка превышает семь часов. Об этом сообщается в телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, инцидент произошел 30 января около 10:00 по местному времени (02:00 по московскому времени) в международном аэропорту Байкал. Решение о возврате к месту стоянки было принято командиром воздушного судна при разбеге по взлетно-посадочной полосе.

Как уточняет ведомство, самолет отстранили от эксплуатации. Свыше 170 пассажиров находятся в здании аэровокзала, их отправят в пункт назначения на резервном воздушном судне.

Запасной борт прибудет в 16:30 по местному времени (11:30 по московскому времени), уточнил РИА Новости гендиректор аэропорта Байкал Дмитрий Гармаев. По его словам, у самолета обнаружилась техническая неисправность.

Согласно данным онлайн-табло Байкала, вылет, изначально запланированный на 09:40 по местному времени, перенесен на 17:00 (12:00 по московскому времени). Сейчас идет регистрация пассажиров.

Между тем Новосибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по исполнению законодательства о безопасности полетов. Прокуратура также контролирует соблюдение авиакомпанией прав пассажиров в период ожидания выполнения рейса.

Ранее пассажирский самолет рейсом Харбин – Якутск экстренно сел из-за срабатывания датчика пожара в багажном отсеке. На борту были 30 пассажиров и 9 членов экипажа, их эвакуировали.

До этого самолет турецкой авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс из Стамбула в Эр-Рияд, экстренно сел в аэропорту Антальи из-за якобы доносившихся из грузового отсека криков о помощи. Позднее сотрудники аэропорта провели обыски в грузовом отсеке самолета, однако не обнаружили ничего подозрительного.

Рейс из Антальи в Екатеринбург экстренно сел в казахстанском городе Актобе