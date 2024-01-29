Самолет Харбин – Якутск экстренно сел из-за срабатывания датчика пожара в багажном отсеке

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Пассажирский самолет рейсом Харбин – Якутск экстренно сел из-за срабатывания датчика пожара в багажном отсеке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Отмечается, что на борту было 30 пассажиров и 9 членов экипажа, их эвакуировали.

Ранее самолет турецкой авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс из Стамбула в Эр-Рияд, экстренно сел в аэропорту Антальи из-за якобы доносившихся из грузового отсека криков о помощи. Позднее сотрудники аэропорта провели обыски в грузовом отсеке самолета, однако не обнаружили ничего подозрительного.

До этого самолет Як-40 "Камчатского авиационного предприятия" рейса Петропавловск-Камчатский – Магадан вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. После взлета экипаж самолета зафиксировал неустойчивые показания прибора одного из двигателей.

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