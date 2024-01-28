Самолет в Эр-Рияд экстренно сел в Анталье из-за сообщений о криках из багажного отсека

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Самолет турецкой авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс из Стамбула в Эр-Рияд, экстренно сел в аэропорту Антальи из-за якобы доносившихся из грузового отсека криков о помощи. Об этом сообщает портал Hava Sosyal Medya.

Сотрудники аэропорта провели обыски в грузовом отсеке самолета, однако не обнаружили ничего подозрительного. Для поисков был задействован мобильный рентгеновский аппарат.

После дозаправки самолет вылетел из Антальи по своему маршруту.

Ранее сообщалось, что самолет Як-40 "Камчатского авиационного предприятия" рейса Петропавловск-Камчатский – Магадан вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. После взлета экипаж самолета зафиксировал неустойчивые показания прибора одного из двигателей. На борту находились 24 пассажира и 5 членов экипажа, никто из них не пострадал.

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