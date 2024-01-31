S7 изменила противообледенительную обработку Boeing 737 после нескольких авиаинцидентов

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Авиакомпания S7 Airlines решила изменить противообледенительную обработку самолетов Boeing 737 после нескольких авиаинцидентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

"S7 Airlines изменила технологию противообледенительной обработки на самолетах Boeing 737-800. Теперь обработка на этом типе воздушных судов происходит исключительно при выключенных двигателях", – говорится в сообщении.

В ходе проверки специалисты выяснили, что неустойчивую работу двигателя провоцировало загрязнение лопаток компрессора двигателя. Туда некоторое время попадали частицы противообледенительной жидкости.

При этом сам двигатель во всех случаях был полностью исправен и его работа не нарушалась, заверили в компании.

До этого самолет авиакомпании, который должен был следовать из Улан-Удэ в Москву, прервал взлет из-за подозрения на техническую неисправность. Решение о возврате к месту стоянки было принято командиром воздушного судна при разбеге по взлетно-посадочной полосе. В связи с произошедшим рейс задержали более чем на семь часов.



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