S7 опровергла сообщения о возгорании двигателя у севшего в Новосибирске самолета

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Авиакомпания S7 Airlines назвала ложной информацию о возгорании двигателя у самолета, который вылетел из Новосибирска в Москву и осуществил экстренную посадку в аэропорту Толмачево. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Там подчеркнули, что воздушное судно вернулось в аэропорт по техническим причинам.

"Во время взлета произошло колебание оборотов двигателей с последующим восстановлением нормальной работы двигателей. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета для дополнительного осмотра судна", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время самолет направлен на техническое обслуживание, с судном проводят все необходимые работы. На замену подготовлен резервный борт, уточнили в авиакомпании. Вылет рейса запланирован на 14:40 по местному времени (10:40 по московскому).

Рано утром 8 декабря стало известно об экстренной посадке самолета, который должен был выполнить маршрут из Новосибирска в Москву. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в качестве причины этого назвали техническую неисправность.

Один из пассажиров самолета позже рассказал, что неполадки в работе двигателей Boeing 737-800 заметили еще при разгоне. По его словам, когда самолет набирал скорость, на полосе стали хлопать турбины, после чего на двух из них появилось пламя.

Кроме того, уточнил мужчина, были слышны хлопки, а мощность падала. Самолету удалось взлететь, но он начал периодически сваливаться.



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