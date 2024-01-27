Самолет Москва – Анталья прервал взлет по техническим причинам в Домодедово

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Самолет авиакомпании S7, выполнявшего рейс из Москвы в Анталью, остановился во время набора высоты на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово и вернулся на парковку. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что при взлете капитан воздушного судна Boeing 373-800 объявил, что самолет возвращается в аэропорт по техническим причинам. Внутри салона был заметен конденсат, а также легкий запах гари.

Авиакомпания отложила взлет, а пассажиров вернули в терминал аэропорта Домодедово и обеспечили питанием. Представители авиакомпании заявили, что воздушное судно будет заменено, рейс перенесен на четыре часа позже.

Ранее самолет авиакомпании "Тува-Авиа" вынужденно приземлился в аэропорту Кызыла из-за поломки. Красноярский следственный отдел на транспорте проверит на нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

До этого самолет Як-40 "Камчатского авиационного предприятия" рейса Петропавловск-Камчатский – Магадан вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности.