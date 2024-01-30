В РФ могут разрешить продажу алкоголя в зонах внутренних вылетов аэропортов – СМИ

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Госдума в марте 2024 года рассмотрит законопроект о временном разрешении до лета 2026 года продажи алкоголя в зонах внутренних вылетов аэропортов, сообщает газета "Известия".

По информации издания, речь в документе идет о торговых точках Duty Free в зонах выдачи багажа и залах ожидания. Предполагается, что это снимет запрет на продажу алкоголя с 23 до 8 часов.

В Минфине РФ эту идею объяснили намерением поддержать представителей бизнеса после пандемии коронавируса и в санкционный период. Эксперты, по словам издания, предлагают ограничить перечень продуктов для продажи, например, винами российского производства или слабоалкогольными напитками.

"Не думаю, что принятие этого законопроекта приведет к росту употребления спиртного в России, ведь зачастую в магазинах аэропортов продается более качественный алкоголь, чем в городских супермаркетах", – рассказал первый зампред комитета ГД по экономической политике Николай Арефьев, подчеркнув невозможность распития напитков прямо в самолете.

Как отметил другой зампред комитета ГД по экономической политике Сергей Алтухов, законодательная инициатива позволит арендаторам и собственникам компенсировать некоторые потери из-за переориентации рейсов на другие направления.

"Возможно, это подстегнуло бы и сбыт нашей винодельческой продукции, стало бы стимулом для продаж отечественных вин", – уточнил он.

Однако Алтухов обратил внимание и на заключение правового управления Госдумы, которое высказало ряд замечаний. Эксперты заметили, что на борт можно проносить купленный в магазинах Duty Free товар, однако употреблять алкоголь в залах ожидания запрещено, при этом провозить на борт самолета можно только жидкости в емкостях не более 100 миллилитров.



"Ассоциация беспошлинной торговли выступает за законопроект, так как он направлен на поддержку компаний – операторов магазинов беспошлинной торговли и операторов международных аэропортов", – уточнила исполнительный директор организации Фатима Дзоблаева.



Между тем в пресс-службе аэропорта Пулково поделились, что легализация продажи алкоголя на внутренних направлениях может стать одним из способов восполнения доходов от отмененных международных рейсов. А в столичном Домодедово уверены, что принятие закона положительно скажется на деятельности авиационной гавани.

Более скептично к инициативе отнеслись в пресс-службе авиакомпании Smartavia. Они указали, что в последнее время растет число пассажиров-дебоширов из-за злоупотребления алкогольными напитками в аэропортах.

Ранее в России впервые за 10 лет зафиксировали рост числа пациентов с выявленной алкогольной зависимостью. С 2010 по 2021 год число россиян с алкогольной зависимостью сократилось со 100 до 53 тысяч человек.

Однако в 2022 году оно снова начало расти, достигнув 54,2 тысячи граждан. К причинам роста специалисты отнесли пандемию, политическую напряженность, социально-экономические потрясения и другие причины.

До этого в комитете по охране здоровья ГД РФ разработали законопроект, по которому несовершеннолетним могут запретить продавать безалкогольное пиво. Ужесточение должно коснуться напитков на основе пива, если содержание алкоголя в них не превышает 0,5%.

В свою очередь, диетолог Елена Соломатина напомнила, что алкоголь вредит здоровью, нарушая работу всего организма. От спирта страдает кожа, на лице может образоваться сосудистая сетка. Кроме того, у тех, кто пьет алкогольные напитки, часто бывает ожирение печени, отметила специалист.



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