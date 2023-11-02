Рейс из Красноярска в Москву задержан из-за технической неисправности самолета

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Рейс авиакомпании "Аэрофлот" Красноярск – Москва задержан в аэропорту Красноярска имени Д. А. Хворостовского из-за технической неисправности самолета. Об этом сообщается в телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Красноярской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, установлению причин отстранения от полета воздушного судна", – отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что при нарушении прав пассажиров во время ожидания рейсов следует обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону +7 (913) 921-70-00.

В конце октября прокуратура Москвы по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте взяла на контроль ситуацию с задержками и отменами рейсов в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за снегопада. Тогда из-за снегопада не менее 35 авиарейсов задержали и еще восемь отменили в трех аэропортах города.