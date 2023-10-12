Авиакомпании начнут проверят при задержках из-за неисправности бортов

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Минтранс России обязал Госавианадзор проверять авиаперевозчиков на предмет отмен или задержек рейсов из-за технической неисправности самолетов. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что под надзор также попадут разработчики авиатехники за отказы в работе бортов их производства. Проверку будут проводить после обнаружения пяти фактов отмены или переноса рейса более чем на шесть часов из-за технеисправности самолета в течение 90 дней, если на нем было совершено свыше ста рейсов.

Кроме того, если за год будет выявлено три и более ошибки, то надзор может проверить как инженера, так и производителя.

Ранее "Аэрофлот" ввел дополнительную компенсацию за задержку рейсов. В случае задержки рейса по вине авиаперевозчика в дополнение к мерам компенсации, установленным законодательством, пассажирам будут начислять мили программы лояльности "Аэрофлот Бонус".

Между тем массовые задержки из-за сбоя системы обработки багажа произошли в столичном аэропорту Внуково. Позднее сбой устранили.

На фоне инцидента прокуратура начала проверку. Надзорное ведомство проверит исполнение законов на воздушном и водном транспорте по соблюдению прав пассажиров.

Российские авиакомпании проверят при задержках из-за неисправности бортов