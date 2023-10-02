"Аэрофлот" будет дополнительно компенсировать задержку рейсов милями

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Аэрофлот" вводит дополнительную компенсацию за задержку рейсов с 2 октября, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В случае задержки рейса по вине авиаперевозчика в дополнение к мерам компенсации, установленным законодательством, пассажирам будут начислять мили программы лояльности "Аэрофлот Бонус".

Если время задержки составит от двух до четырех часов, то пассажиру начислят две тысячи компенсационных миль, от четырех до восьми часов – три тысячи миль, от восьми часов – четыре тысячи.

Если номер участника программы лояльности указан в бронировании, мили будут начисляться автоматически. В остальных случаях пассажирам нужно будет зарегистрироваться в программе "Аэрофлот Бонус" и не позднее 30 дней с момента задержки направить онлайн-запрос через форму обратной связи с темой "Задержка рейса".

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейс Пхукет – Москва 2 октября по причине повреждения створки шасси наземными службами аэропорта вылета.

В связи с поломкой пассажирам перебронируют билеты на ближайшие рейсы. Кроме того, им предоставят питание и напитки, а также разместят некоторых граждан в гостинице.

Туристам пришлось ждать отправления самолета в душном салоне