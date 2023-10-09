Массовые задержки из-за сбоя системы обработки багажа произошли во Внуково

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Массовые задержки из-за сбоя системы обработки багажа произошли в столичном аэропорту Внуково. Об этом Москве 24 сообщили очевидцы.

Отмечается, что в аэропорту отключись все багажные ленты. Из-за этого чемоданы складываются в кучу, в залах скопилась толпа пассажиров. В очередях многие проводят больше часа.

На данный момент личные вещи сдают на стойке приема негабаритного багажа, там тоже образовалась очередь.

В пресс-службе гавани уточнили РИА Новости, что сейчас в аэропорту есть технические неполадки в системе обработки багажа, багаж принимается и выдается через негабарит.

Кроме того, принимаются все меры для устранения неисправности, уточнил собеседник агентства.

Ранее в столичных аэропортах было задержано и отменено 23 рейса 1 октября. Так, во Внуково задержали два рейса и восемь отменили. В Домодедово задержали девять рейсов, в Шереметьево – четыре рейса.

До этого пассажиров рейса Анталья – Санкт-Петербург более девяти часов продержали в Шереметьево. Из-за густого тумана самолет не смог приземлиться в Петербурге.

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